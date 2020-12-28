Российские военные приостановили сопровождение машин на трассе в Сирии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские военные полицейские временно прекратили сопровождение гражданских машин на трассе М4 в Сирии из-за эскалации обстановки в районе Айн-Иса. Об этом сообщил на брифинге в понедельник замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В связи с эскалацией обстановки прекращено сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер - Айн-Иса. Оно будет возобновлено по мере урегулирования ситуации", - отметил Сытник.

По словам контр-адмирала, подразделения российской военной полиции выполняют задачи на наблюдательных постах в провинции Ракка совместно с сирийскими военнослужащими.

В воскресенье в ЦПВС сообщили о направлении подразделений военной полиции в район сирийского населенного пункта Айн-Иса для стабилизации обстановки. По словам Сытника, ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе.