Рота военной полиции РФ прибыла на совместный с Сирией наблюдательный пост в Айн-Иссе

АЙН-ИССА /Сирия/, 29 декабря. /ТАСС/. Рота российской военной полиции прибыла на совместный с сирийской армией наблюдательный пост в городе Айн-Исса провинции Ракка на севере Сирии.

"Задача моего взвода - не допустить прорыва боевиков в сторону города Айн-Исса, а также следить за трассой М4. С приходом российских военных нам стало гораздо легче, ситуация наконец нормализовалась", - рассказал журналистам командир несущего службу на наблюдательном посту взвода сирийской армии Усам Ахмад.

Ранее пост, находящийся в нескольких сотнях метров от позиций боевиков, сирийские военные удерживали самостоятельно, подвергаясь обстрелам и даже попыткам нападений незаконных вооруженных формирований.

Теперь, когда на посту разместилась российская военная полиция, сирийцы надеются, что боевики будут соблюдать достигнутые ранее договоренности. Пост станет уже третьим в районе Айн-Иссы, где российские и сирийские военнослужащие будут следить за соблюдением режима прекращения огня совместно.

О российско-турецких договоренностях

22 октября 2019 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. 1 ноября того же года российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

В провинции Ракка, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон, зафиксирвано более 2 тыс. нарушений режима прекращения огня за последние два месяца.