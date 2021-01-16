Минобороны показало видео первого одновременного полета шести "Русланов"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись первого одновременного полета шести самолетов Ан-124-100 "Руслан". Видео опубликовано в субботу на канале ведомства в Youtube .

"Впервые в истории России в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", - сообщается в аннотации к ролику.

В ней отмечается, что полеты проводились на высоте свыше 4 тыс. м, общая протяженность маршрута составила более 600 км. "Средняя скорость самолетов - 500 км/ч", - говорится в пояснении к видео.

Учебно-тренировочные полеты совершены с целью совершенствования навыков молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Ан-124 "Руслан" - советский тяжелый дальний транспортный самолет, первый полет которого состоялся в 1982 году. Его максимальная грузоподъемность - 120 тонн, максимальная скорость - 865 км/ч, дальность полета с полной загрузкой - 4 800 км, размах крыла - около 73 м.