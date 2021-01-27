{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил Минобороны РФ провести переговоры с Южной Осетией по надбавкам для военных

Также планируется рассмотреть порядок установления ежемесячной надбавки к пенсии за выслугу лет для уволенных с военной службы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минобороны России и Министерство иностранных дел РФ проведут переговоры с правительством Южной Осетии о порядке исчисления выслуги лет для назначения соответствующей ежемесячной надбавки военнослужащим по контракту. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина, копия которого размещена на официальном портале правовой информации.

Глава страны распорядился принять предложение правительства РФ о подписании соглашения с Южной Осетией, которое будет устанавливать порядок исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Также в документе планируется рассмотреть порядок установления ежемесячной надбавки к пенсии за выслугу лет для лиц, уволенных с военной службы.

"Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с югоосетинской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в распоряжении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Соглашение о продлении ДСНВ
Эксперты: ДСНВ актуален для РФ и США, но его продление не вызовет потепления в отношениях
Руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский полагает, что у стран есть взаимная заинтересованность, но нет перспектив
Читать полностью