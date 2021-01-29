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Единый день военной приемки пройдет в Минобороны России

Планируются доклады о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в Сухопутные войска, ВМФ, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения и ВДВ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проведет в пятницу Единый день приемки (ЕДП) военной продукции, в рамках которого заслушает доклад о выполнении гособоронзаказа за 2020 год. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Глава военного ведомства заслушает доклады представителей руководства Минобороны России о ходе перевооружения и строительства военной инфраструктуры, а также доклады руководства предприятий оборонно-промышленного и военно-строительного комплексов о выполнении государственного оборонного заказа в 2020 году", - сказали в Минобороны.

Планируются доклады о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в Сухопутные войска, ВМФ, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения и ВДВ. Военные строители доложат министру о сдаче в эксплуатацию объектов инфраструктуры военного и социального назначения, построенных для Вооруженных сил РФ.

Единый день приемки военной продукции проводится в Минобороны России с июля 2014 года, он призван контролировать ход реализации гособоронзаказа и сроки его выполнения.

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