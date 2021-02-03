Более 200 образцов военной продукции покажет РФ на авиакосмической выставке "Аэро Индия"

БАНГАЛОР /Индия/, 3 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 образцов российской продукции военного назначения будут представлены на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021, которая пройдет с 3 по 5 февраля на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре на юге Индии.

"Аэро Индия" - крупнейшая авиакосмическая выставка в стране. В этом году году она станет первым большим международным мероприятием, которое пройдет в республике после введения ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщил журналистам на прошедшей во вторник пресс-конференции представитель пресс-службы мероприятия, международный форум, который традиционно проходит раз в два года на базе ВВС Индии Елаханка, станет первым в мире гибридным аэрокосмическим шоу.

"Это первая в мире столь крупная международная гибридная выставка, которую можно будет посетить и в онлайн-формате. На виртуальном портале выставки можно посетить все павильоны, следить за демонстрационными полетами и даже брать интервью", - сказал представитель пресс-службы.

В виртуальных мероприятиях будут задействованы 334 участника.

Представитель пресс-службы отметил, что, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, количество компаний на выставке в этом году даже выросло: если в 2019 году их было 403, то сейчас уже 601. Правда, снизилось число иностранных участников - со 165 до 78, они представляют 14 стран мира. При этом количество индийских компаний выросло с 238 до 523.

Коронавирусная инфекция сказалась на проведении авиакосмической выставки: обычно она проходит пять дней - три рабочих дня для специалистов и прессы и два открытых дня для посещения широкой публикой. В этом году мероприятие сократилось до трех дней. Также резко сокращено количество посетителей.

"Индия должна быть самодостаточной"

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во вторник в преддверии начала работы авиасалона официально открыл в Бангалоре новую линию сборки истребителей национального производства Tejas на заводе государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronotics Limited. Ранее в январе правительство Индии одобрило приобретение дополнительно 83 таких истребителей для ВВС страны на сумму 480 млрд рупий (около $6,5 млрд).

Этот истребитель станет основным индийским экспонатом на форуме. "Логотип выставки вдохновлен этим боевым самолетом", - отметили в его оргкомитете.

Комментируя запуск новой производственной линии, Сингх отметил на своей странице в Twitter, что Индия должна быть самодостаточной в вопросах оборонного производства. По его словам, "страна с нетерпением ожидает роста оборонного производственного потенциала", поскольку "не может оставаться зависимой от других стран в своей обороне".

Выступая на инаугурации выставки в Бангалоре во вторник, Сингх отметил, что сейчас мир начал признавать Индию в качестве надежного направления инвестиций в оборонной сфере. "Мировое бизнес-сообщество с энтузиазмом отреагировало на возрождение индийской экономики, и "Аэро Индия" еще больше продемонстрирует достижения страны в оборонном производстве и позиционирует Индию как инвестиционный, инновационный и оборонный производственный центр", - сказал министр.

Российская экспозиция

Как ранее сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех), в единой российской экспозиции будут представлены стенды самой этой компании, а также "Швабе" (входит в Ростех) и концерна "Алмаз-Антей". На выставке будут работать делегации Объединенной авиастроительной корпорации, "Вертолетов России" и Объединенной двигателестроительной корпорации (все три входят в Ростех). На своем стенде "Рособоронэкспорт" представит в том числе модели многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э, многоцелевого истребителя Су-35, двухместного многоцелевого истребителя МиГ-35Д, военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), самолета-заправщика Ил-78МК-90А, легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Также компания покажет модели автомобилей "Тайфун" К-63968, "Тайфун" К-53949 и защищенного санитарного автомобиля "Линза".

Ростех впервые представит ориентированную на экспорт бронетехнику на базе платформы "Бумеранг". Гостям индийской выставки будет продемонстрирован бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17 на перспективной колесной платформе "Бумеранг". Концерн "Алмаз-Антей" покажет зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс "Викинг" и другую продукцию.