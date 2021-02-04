Медицинское подразделение появилось в общевойсковой армии в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Медицинское подразделение сформировано в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье. Его специалисты оказывают медпомощь военным и гражданскому персоналу, сообщила пресс-служба ВВО в четверг.

"В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, сформировано отдельное медицинское подразделение. Новое подразделение дислоцируется в г. Уссурийске Приморского края. Медицинский персонал сформированного подразделения обеспечивает оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи военнослужащим и гражданскому персоналу объединения",- говорится в сообщении.

Подразделение оснащено новейшими образцами специальной техники, в том числе мобильными автоперевязочными, пневмокаркасными конструкциями, аппаратурой для рентген- и УЗИ-диагностики. Численность военных медиков увеличилась более чем на 20% за счет плановой работы по призыву из запаса офицеров медицинской службы. Также здесь широко используется профессиональный потенциал гражданских специалистов, которые ранее работали в медицинских учреждениях Дальневосточного федерального округа, уточняется в сообщении.