Минобороны опубликовало видео полетов стратегических ракетоносцев Ту-95МС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Амурской области. Запись опубликована в воскресенье на канале министерства в YouTube.

"Кадры полетов стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках летно-тактического учения в Амурской области. Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях", - сообщили в Минобороны.

На записи видны моменты взлета и посадки стратегических ракетоносцев, а также их полет.

Самолеты Ту-95МС являются воздушным компонентом ядерной триады. Предназначены для поражения целей в глубоком тылу континентальных театров военных действий.