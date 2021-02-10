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Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России совершили полет над Черным морем

Продолжительность полета составила более пяти часов
Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России Снимок с видео. Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России
© Снимок с видео. Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом журналистам сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря", - отметили в военном ведомстве.

Продолжительность полета составила более пяти часов. Как уточнили в Минобороны, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - добавили в военном ведомстве, подчеркнув, что все полеты самолетов ВКС РФ проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Накануне в Минобороны России сообщили о 12-часовом полете стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Баренцева, Гренландского и Норвежского морей.

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