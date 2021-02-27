Путин поздравил военнослужащих и ветеранов ССО РФ с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций РФ (ССО РФ) с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. Вы успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства", - говорится в тексте.

Президент подчеркнул, что на сегодняшний день у Вооруженных сил РФ существуют уникальные возможности для решения особо важных задач. Он отметил, что благодаря ССО у страны "есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности".

Глава государства также выразил уверенность, что военнослужащие спецподразделений решат любую боевую задачу. "Потому что в рядах Сил специальных операций служат смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества", - подчеркнул он.

Путин поблагодарил бойцов за службу и верность долгу, пожелал успехов и здоровья военнослужащим и их близким. "Самые добрые пожелания - заслуженным ветеранам, которые стояли у истоков Сил специальных операций", - отметил президент.

Формирование Сил специальных операций как самостоятельной группировки сил ВС РФ началось в конце 2008 года в ходе крупномасштабной военной реформы, начатой министром обороны РФ Анатолием Сердюковым. Впервые о создании ССО публично заявил в ноябре 2010 года заместитель командующего ВДВ генерал-майор Александр Ленцов. День Сил специальных операций РФ был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года в знак признания заслуг этих недавно сформированных специальных подразделений в благополучном разрешении кризисной ситуации в Крыму весной 2014 года.