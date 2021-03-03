Пять человек в Сирии получили ранения в результате жесткого подавления митинга боевиками

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Митинг с призывами к выводу протурецких формирований прошел в населенном пункте Эль-Баб (провинция Алеппо, Сирия). Он был жестко подавлен боевиками, в результате пять мирных жителей получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"В населенном пункте Эль-Баб (30 км северо-восточнее Алеппо) около 150 человек вышли на митинг с призывами к выводу протурецких формирований и возвращению территорий под контроль Дамаска", - сообщил Карпов во время брифинга.

По словам замруководителя ЦПВС, митинг "был жестко подавлен боевиками с применением силы, в результате чего пять местных жителей получили ранения".