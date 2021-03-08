Российские военные поздравили с 8 Марта сирийских женщин

БОРЗИН /Сирия/, 8 марта. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) приурочили к Международному женскому дню очередную акцию с раздачей продуктовых наборов в сирийской провинции Латакия. В небольшом городке Борзин поздравили с 8 Марта женщин, потерявших на войне мужей и сыновей, сообщил журналистам представитель ЦПВС Роман Ванатиев.

"В преддверии такого прекрасного праздника как Международный женский день подготовили акцию в населенном пункте Борзин с целью поздравления. Решили поддержать женщин, которые, к сожалению, потеряли кормильцев либо имеют в семьях раненных мужчин", - сказал Ванатиев.

В Борзине проживает около 500 семей, из них более половины - за чертой бедности. Латакия мало затронута боевыми действиями, но многие мужчины из провинции ушли в армию, и потерявшие кормильцев семьи в небогатых селах встречаются очень часто.

"У нас в какой дом не зайди - хотя бы один человек сейчас служит в армии. И почти в каждом доме есть те, кто отдал свою жизнь, сражаясь с террористами. Сейчас ситуация в Сирии очень сложная. И именно такие семьи, потерявшие кормильца, нуждаются в помощи", - рассказал журналистам глава администрации Борзина Вааль Ибрагим.

В продуктовые наборы, которые получили женщины к празднику, входят мука, рис, сахар, чай, сгущенное молоко и другие продукты. В общей сложности в каждом наборе около 7,5 кг продовольствия, которого хватит семье на несколько дней, пояснил журналистам заместитель командующего группировкой ВС РФ в Сирии Вячеслав Токарев.