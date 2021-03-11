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Два ракетоносца Ту-95МС провели плановый полет над Японским морем и Тихим океаном

На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-15 ВВС Японии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил России", - сказали в военном ведомстве.

Там также отметили, что "на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии".

Как уточнили в Минобороны РФ, продолжительность полета Ту-95МС составила более девяти часов. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

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