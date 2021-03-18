Десантники РФ и Белоруссии отработали действия на условном КПП под Ульяновском

УЛЬЯНОВСК, 18 марта. /ТАСС/. Сводное миротворческое подразделение российских и белорусских десантников в четверг отразило нападение условного противника на наблюдательный пост во время совместных учений на полигоне Поливно под Ульяновском.

"По сценарию учений неподконтрольная группировка, которая отказалась сложить оружие и принять условия перемирия, совершила нападение на наблюдательный пост с целью дестабилизации обстановки и захвата вооружения миротворцев", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Военнослужащие уничтожили противника с открытых и закрытых огневых позиций с помощью боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", 120-миллиметровых минометов "Сани", автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ и "Печенег", гранатометов РПГ-7Д, а также снайперского вооружения.

"В целях недопущения обхода наблюдательного поста с флангов в районы были переброшены военнослужащие гвардейского Брестского десантно-штурмового соединения ССО Республики Беларусь, которые воспрепятствовали продвижению вооруженных групп боевиков. Для поиска незаконных вооруженных формирований применялись расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Элерон-3", - уточнили в министерстве.

Руководитель учений командир Ульяновского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Владимир Селиверстов сообщил журналистам, что во время маневров десантники России и Белоруссии обменялись полезным опытом. "Совместные действия у нас происходят довольно-таки слаженно. <...> Говоря о наших совместных учениях, я высоко оцениваю уровень одиночной выучки, слаженности белорусской стороны, их непосредственное качественное добросовестное выполнение задачи", - сказал он.

Представитель Белоруссии заместитель командира 38-й десантно-штурмовой бригады, начальник воздушно-десантной подготовки гвардии полковник Владимир Гнедчик сообщил журналистам, что белорусские десантники получили большой опыт во время совместных учений. "Наше подразделение выполняло задачу по охране важных объектов, отражению незаконных вооруженных формирований, и также принятие мер по провокациям. То есть обстановка довольно-таки сложная, непривычная для нас, поэтому я считаю, что опыт мы получили большой. В дальнейшем будем его использовать в совместных учениях коллективных миротворческих сил по выполнению задач по поддержанию мира не только в этом, но и в следующем году, и в дальнейшем", - сказал Гнедчик.

Об учениях

Всего в учениях задействованы порядка 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ, а также более 80 военнослужащих Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Активная фаза первых в этом году совместных российско-белорусских тактических учений Воздушно-десантных войск ВС РФ и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии, посвященных миротворческой тематике, проходит в период с 16 по 19 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области.