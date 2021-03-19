В Ракке зафиксировали минометный обстрел с подконтрольной Турции территории

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минометный обстрел зафиксирован в сирийской провинции Ракка сегодня утром с территории, подконтрольной Вооруженным силам Турции. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

При содействии ЦПВС достигнуты договоренности о возвращении домой жителей в города Аль-Муаляк, Джебель, Сейда провинции Ракка. "Вместе с тем сегодня в 11 часов 41 минуту в районе населенного пункта Аль-Муаляк зафиксирован минометный обстрел с территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Турции", - сказал он.

По словам контр-адмирала, также сегодня днем "предупредительным огнем из крупнокалиберного пулемета со стороны позиций протурецких формирований была остановлена колонна с гражданскими лицами, направлявшимися в населенный пункт Сейда".

Карпов добавил, что ЦПВС призывает командование турецких войск, осуществляющее контроль над территориями на севере Сирии, обеспечить возможность и безопасность добровольного и беспрепятственного возвращения мирных жителей в свои дома.