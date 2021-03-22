Шойгу проверил боеготовность бригады военных в Тыве

КЫЗЫЛ, 22 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник проверил боевую подготовку и инфраструктуру 55-й мотострелковой (горной) бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Кызыле, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Министр посетил полигон 55-й мотострелковой бригады Караа-Хаак, где заслушал доклад командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина о боевой подготовке и поступлении в бригаду современных вооружения и военной техники", - сказали в ведомстве.

Также он ознакомился с ходом боевой подготовки соединения. В частности, министру продемонстрировали тренировку по ведению боевых действий в городе, работу снайперских пар из различных видов винтовок, применение стоящих на вооружении бригады бронеавтомобилей "Тигр" и минометов.

Шойгу проверил учебно-материальную базу модернизируемого горного полигона Караа-Хаак. В настоящее время, отметили в ведомстве, на полигоне завершено строительство нового учебного тактического поля и комплекса горной подготовки со скалодромом.

В расположении соединения министр проверил казармы для личного состава, новый медицинский центр, который начнет работу в ближайшее время. Также генерал проверил ход строительства стационарного узла связи 55-й бригады.

Об обеспечении жильем военнослужащих

Весь личный контрактный состав бригады должен быть обеспечен жильем до конца года. Такое распоряжение отдал Шойгу в ходе посещения расположения соединения.

"Обеспечены будут офицеры - 100%, прапорщики - 100%, сержантский состав - 100%, боевые подразделения - 100%", - доложил в этой связи министру Лапин.

В свою очередь замминистра обороны Тимур Иванов отметил, что всех военнослужащих заселят до конца года. "У нас заселение только двух домов уходят на лето, все остальное сдается в начале мая", - уточнил он.

Иванов добавил, что всего для военнослужащих бригады построены, но пока не сданы четыре дома на 80 квартир каждый и пять коттеджей на две квартиры каждый для командования соединения.

Министр отметил, что данная бригада должна стать эталоном с точки зрения обеспечения личного состава жильем и показать, как будут жить военные во всех остальных бригадах.

Кроме того, подчеркнул глава военного ведомства, командование бригады должно жить, как положено жить офицерам. "Давайте так договоримся, до конца апреля, чтобы командование заселилось в коттеджи. Доложить мне", - приказал министр.

Как уточнили в Минобороны, ранее на территории военного городка бригады были построены пять жилых домов для военных на 480 квартир, пять двухэтажных коттеджей, а также детский сад на 200 мест.

О бригаде

55-й мотострелковая бригада была сформированная в 2014 году и является единственным горным соединением, базирующимся за Уралом. На вооружении бригады стоят бронеавтомобили специального назначения "Тигр-М СпН", самоходные орудия "Нона-СВК", автомобили высокой проходимости "Урал" и другие современные образцы вооружения, военной и специальной техники.