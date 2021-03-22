Кадеты Президентского училища в Туве подарили Шойгу картину с китайским иероглифом

КЫЗЫЛ, 22 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Президентском кадетском училище в Кызыле, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил ход учебного процесса в Президентском кадетском училище в городе Кызыл Республики Тыва. Глава военного ведомства заслушал доклад начальника учебного учреждения об организации учебного процесса, а также по вопросам, требующим участия руководства Минобороны России", - сказали в министерстве.

Воспитанники училища подарили Шойгу картину с китайским иероглифом, символизирующим счастье, показали на концерте ряд творческих номеров. Министр оставил учащимся на память рисунок, который набросал карандашом, когда посещал художественный класс.

Как отмечают в Минобороны, училище вошло в число лучших довузовских образовательных учреждений ведомства. В нем сформированы четыре школы по предметным областям, приоритетные направления: получение воспитанниками лингвистического, физико-математического образования, а также освоение информационно-коммуникационных технологий.

Кабинеты училища оборудованы современными средствами обучения, учебно-методическими материалами, оборудован спортивный профильный класс, специализирующийся на силовых видах спорта и восточных единоборствах, в том числе самбо, боксе, греко-римской борьбе, армейском рукопашном бое и национальной тувинской борьбе хуреш.