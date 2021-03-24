Инспекторы РФ проверят военный объект в Дании в рамках Венского документа

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российская группа инспекторов посетит военный объект Вооруженных сил Дании в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил журналистам в среду начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта Вооруженных сил Дании. Посещение по оценке будет проводиться 24 марта в течение одного дня", - сказал Рыжков.

"На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники [военного объекта Дании]", - отметил начальник центра.

Он напомнил, что оценка проводится для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.