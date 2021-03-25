"Богатырь Илюша", или Самолет "ста профессий". Как для Ил-76 прошли полвека в строю

Ил-76 — не самый большой в мире по размерам, но по многофункциональности его не превзошел никто. Транспортник, заправщик, десантник, летающий госпиталь, поисково-спасательный — множество его "профессий" продолжают приносить пользу не только в армии, но и на гражданке

Военно-транспортная авиация (ВТА) является одним из наиболее важных компонентов Военно-воздушных сил (ВВС). Именно она отвечает за переброску войск и материальное снабжение подразделений. Более того, военно-транспортные самолеты широко применяются и при оказании помощи в ходе чрезвычайных происшествий. Примером этого может являться первая волна пандемии коронавируса нового типа (COVID-19), когда именно благодаря этой авиации ряду наиболее пострадавших стран Европы удалось оказать своевременную медицинскую помощь, перевезти медицинские припасы, эвакуировать граждан и транспортировать заболевших.

' Артур Саркисян/ПАО "Ил"/пресс-служба ОАК/Николай Нилов/ОКБ Ильюшина'

Самым известным самолетом в российском парке ВТА является Ил-76. Это по праву легендарная машина, совершившая первый свой полет 50 лет назад, по-прежнему остается одной из наиболее эффективных и востребованных на мировом рынке. Благодаря инновационным для своего времени конструкторским решениям и огромному модернизационному потенциалу Ил-76 и его модификации по-прежнему остаются в строю и несут службу практически во всех климатических зонах. На базе этой машины создано порядка двух десятков модификаций и два самолета-заправщика, однако улучшение характеристик продолжается и спустя полвека — в начале 2020-х годов.

Самолет "ста профессий", как иногда называют 76-й, по-прежнему остается одним из самых популярных на рынке авиационной техники: согласно данным справочника WorldAirForces 2021, изданного ведущим профильным изданием FlightGlobal, он занимает шестое место в топ-10 наиболее распространенных в мире военно-транспортных самолетов. Согласно данным издания, на вооружении ВВС различных стран мира состоит 203 единицы Ил-76, что составляет порядка 5% от общемирового парка военных транспортников. Примечательно, что в вышеупомянутый список попало только две тяжелые машины — американский C-17 Globemaster III (четвертое место, 275 самолетов, 6% от общемирового парка военно-транспортной авиации) и российский Ил-76. Уже точно можно сказать, что отечественный самолет сохранит свои позиции на мировом рынке авиатехники и в ближайшем будущем. Как создавалась легенда Разработка нового турбореактивного военно-транспортного самолета началась в июне 1966 года, а уже зимой следующего года генеральный конструктор Сергей Ильюшин утвердил техническое предложение по созданию военно-транспортного самолета с турбовентиляторными двигателями Д-30КП. Работы по проекту возглавил заместитель генерального конструктора Генрих Новожилов, который весной 1970 года стал генеральным конструктором и ответственным руководителем ОКБ Ильюшина. В соответствии с техническим заданием ВВС, новый самолет должен был иметь хорошие взлетно-посадочные характеристики, эксплуатироваться с любых взлетно-посадочных полос (в том числе и с грунтовых с низкой плотностью грунта), взлетать с взлетно-посадочной полосы длиной не более 2,5 тыс. м. Машина должна была отличаться высокими показателями грузоподъемности — в частности, предполагалось, что она будет способна перевозить 20 т нагрузки на расстояние 5 тыс. км. С самого начала разработки особое внимание было уделено многозадачности нового самолета — предполагалось, что он будет не только доставлять грузы, но и осуществлять выброску воздушного десанта. ОКБ Ильюшина сосредоточилось на создании максимально надежного и эффективного грузового люка: Новожилов поставил задачу, чтобы этот компонент конструкции самолета работал надежно и безотказно, "как трехлинейная винтовка Мосина". Благодаря работе Николая Таликова и Евгения Новикова эту задачу удалось решить. Первый опытный Ил-76 был готов в январе 1971 года. Для первого полета был назначен экипаж в составе: командир — летчик-испытатель Герой Советского Союза Э.И. Кузнецов, второй пилот — летчик-испытатель Г.Н. Волохов, штурман — заслуженный штурман-испытатель В.И. Милютин, бортинженер — И.Н. Якимец, бортрадист — И.С. Кондауров, бортэлектрик — А.П. Степанов. 25 марта 1971 года Ил-76 впервые поднялся в воздух. После доклада экипажа о готовности к полету Новожилов в присутствии Ильюшина поставил подпись в полетном листе, причем сделал это на капоте своей черной "Волги". С тех пор подписание полетных листов на первый полет опытных самолетов на капоте "Волги" стало традицией ОКБ Ильюшина. Взлетев с Центрального аэродрома Москвы им. М.В. Фрунзе (Ходынский аэродром), Ил-76 успешно приземлился через 40 минут полета на аэродроме Летно-исследовательского института (ныне ЛИИ им. М.М. Громова) в подмосковном Жуковском.

После первого полета продолжились испытания возможностей Ил-76 по сбросу грузов и десантированию личного состава. Первое десантирование парашютной платформы П-7 с моногрузом из Ил-76 было выполнено 19 февраля 1972-го, а 3 апреля состоялся первый групповой прыжок полного количества десантников — 115 человек. Десантирование, выполненное на скорости 300 км/ч с высоты 600 м, прошло удачно. Первый серийный Ил-76 совершил полет 5 мая 1973 года. Государственные испытания машины завершились в декабре 1974-го, а уже 21 апреля 1976 года машина была принята на вооружение ВТА. Серийный выпуск Ил-76 был налажен на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П. Чкалова. К середине 1980-х годов машина стала основным тяжелым военным транспортником ВТА. По состоянию на начало 2021 года выпущено 958 самолетов Ил-76 различных модификаций, из которых 118 самолетов (12,4% от объема производства) было поставлено на экспорт в период с 1978 по 2005 год. Первыми закупили самолет ВВС Ирака, Сирии и Ливии. Со временем география поставок расширилась — на данный момент самолеты семейства Ил-76 эксплуатируются в 24 странах Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Внутренним заказчикам было поставлено 840 самолетов. На самолете было поставлено 25 мировых рекордов. "Профессии" богатыря Ил-76 оказался эффективной платформой для различных специальных образцов авиатехники, в том числе самолетов-заправщиков, авиагоспиталей и летающих лабораторий. Как рассказали ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК в составе госкорпорации "Ростех"), на базе Ил-76 было создано 22 модификации. В их числе: — Ил-76М / Ил-76МД / Ил-76МД-М. У этих самолетов существенно увеличены максимальная взлетная масса и нагрузка. В настоящее время базовые самолеты Ил-76МД модернизируются до уровня Ил-76МД-М с установкой модернизированного светотехнического, десантно-транспортного и бытового оборудования, а также обновленных средств обороны и связи.

— Ил-76МФ. От базового самолета отличается повышенной грузоподъемностью. Машина получила двигатели ПС-90А-76 и модернизированное пилотажно-навигационное оборудование, ее фюзеляж был удлинен на 6,6 м. В 2011 году два самолета Ил-76МФ были поставлены в Иорданию и специализировались на грузовых перевозках по Ближнему Востоку, Африке и Азии. — Ил-76Т / Ил-76ТД / Ил-76ТД-90ВД. Гражданские модификации, наиболее современная — Ил-76ТД-90ВД — оснащается двигателями ПС-90А-76. В настоящее время она выполняет рейсы в Антарктиду для снабжения полярных станций. — Ил-78 / Ил-78М / Ил-78М-2. Самолеты-заправщики, оснащаются дополнительными топливными баками и унифицированными подвесными агрегатами заправки. — Ил-78М-90А. Самолет-заправщик на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. — Ил-76ЛЛ. Самолет, созданный для испытаний перспективных авиационных двигателей. Штатный левый внутренний двигатель снят, взамен него на нестандартном, усиленном пилоне устанавливается двигатель, предназначенный для испытаний. — Ил-76МДК. Модификация самолета Ил-76МД, предназначенная для тренировок космонавтов в условиях кратковременной искусственной невесомости.

Новая жизнь 76-го В 2006 году вышло поручение правительства РФ об организации производства самолетов Ил-76 в России. Работы по созданию тяжелого транспортника Ил-76МД-90А и организации его серийного производства на ульяновском авиазаводе "Авиастар-СП"(входит в ОАК госкорпорации "Ростех") велись под руководством генерального директора — генерального конструктора "Ильюшина" Виктора Ливанова в период с 2006 по 2014 год. Современные мировые тенденции в авиастроении, новые требования современных технологий по проектированию и изготовлению авиационной техники потребовали от Авиационного комплекса им С.В. Ильюшина применения инноваций: было решено выполнить оцифровку бумажных чертежей, создать на их основе трехмерные модели с использованием современных программ. Впервые в России столь сложный проект был целиком выполнен в цифровой форме: от создания конструкторской документации до выпуска серийного самолета. Наиболее современной модификацией является Ил-76МД-90А, ресурсный и первый летный образцы которого были собраны на "Авиастар-СП" в 2011 году. 4 октября 2012 года в присутствии президента РФ Владимира Путина самолет совершил первый демонстрационный полет. "Ил-76МД-90А позволяет решать большинство задач военно-транспортной авиации на качественно новом техническом уровне и соответствует как текущим, так и перспективным требованиям Минобороны России", — рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

В списке основных отличительных особенностей глубоко модернизированной машины — более мощные двигатели ПС-90А-76, усиленные крыло и модернизированное шасси, новый пилотажно-навигационный комплекс. Как сообщил ТАСС главный конструктор Ил-76МД-90А Андрей Юрасов, самолет может эксплуатироваться в жестких климатических условиях при экстремально низких и высоких температурных режимах. "Ил-76МД-90А может эксплуатироваться в любых климатических зонах, в том числе в Африке, Антарктиде и Арктике. Он способен перевозить широкий спектр грузов в любую точку земного шара", — сказал он, добавив, что, несмотря на внешнее сходство, модернизированная версия самолета Ил-76МД-90А значительно отличается от своего предшественника Ил-76МД. По его словам, в ходе модернизации транспортная нагрузка Ил-76МД-90А выросла до 60 т, дальность полета — на 25% (по сравнению с Ил-76МД), а расход топлива сокращен на 17%. Юрасов также отмечает, что на самолете реализован принцип "стеклянной" кабины, которая существенно повышает эффективность пилотирования.

Вместо привычных глазу аналоговых приборов здесь установлено цифровое поле индикации самолетных систем и оборудования: в кабине самолета девять экранов. Такой вариант более информативен: членам экипажа гораздо проще воспринимать компактный кадр, где отражено пространственное положение самолета, его скорость, высота и прочие пилотажные параметры и необходимая информация Андрей Юрасов главный конструктор Ил-76,78

По его словам, впервые в истории отечественной ВТА военно-транспортный самолет получил систему видеорегистрации, которая позволяет полностью контролировать процесс десантирования и погрузки/выгрузки грузов. "Новый цифровой автопилот позволяет совершать посадку по второй категории ИКАО, когда самолет доводится до высоты 30 м над взлетно-посадочной полосой в автоматическом режиме, а затем выполняется посадка уже в ручном", — рассказывает Юрасов, отмечая, что предшественник "летал по первой категории, то есть в этом случае высота принятия решения — 60 м". По характеристикам самолетовождения новая машина, по его словам, соответствует действующим и перспективным требованиям ИКАО, Евроконтроля, что позволяет выполнять полеты до любого гражданского аэропорта мира. Несмотря на глубокую модернизацию, Ил-76МД-90А сохранил легендарную надежность базового образца. "По сравнению с зарубежными аналогами российский самолет отличается высокой степенью автономности эксплуатации и не требует дополнительных комплексов оборудования и людей для погрузки и разгрузки грузов. Все функции может обеспечить сам экипаж, который состоит из шести человек", — добавил Юрасов. Как и ранее разработанные самолеты этого семейства, Ил-76МД-90А может являться базовой платформой для целого семейства авиационной техники. В частности, по словам Юрасова, машина может быть конфигурирована как самолет для десантирования снабженческих грузов, самолет для пожаротушения, самолет гуманитарной помощи, самолет-спасатель.

"Новые машины находятся в серийном производстве, и предполагается, что темпы их выпуска будут повышены. Самолет перепроектирован "в цифре". Сегодня мы увеличиваем темпы серийного производства Ил-76МД-90А: в наших планах производить до 12 самолетов в год. Для этого на "Авиастар-СП" была запущена новая поточная линия автоматизированной сборки", — сообщил Ярковой.

Мы уверенно смотрим в будущее. Применение новых методов проектирования и современные технологии производства обеспечивают возможность дальнейшей эффективной модернизации самолета и создание на его базе самолетов самого разного назначения, специальных авиационных комплексов, которые соответствуют всем российским и международным требованиям Сергей Ярковой первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор ПАО "Ил"

Самолеты-заправщики Говоря об Ил-76МД-90А, необходимо подчеркнуть, что самолет стал основой для новейшего заправщика Ил-78М-90А, первый полет которого состоялся 25 января 2018 года. В перспективе именно эта машина станет основной платформой, предназначенной для дозаправки в воздухе российских самолетов дальней, фронтовой и специальной авиации. Ил-78М-90А является конвертируемым самолетом-заправщиком — в случае необходимости он может применяться как обычный военно-транспортный самолет, что соответствует современным мировым требованиям к данному классу техники.