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"Богатырь Илюша", или Самолет "ста профессий".
"Богатырь Илюша", или Самолет "ста профессий".
"Богатырь Илюша", или Самолет "ста профессий".
"Богатырь Илюша", или Самолет "ста профессий".
"Богатырь Илюша", или Самолет "ста профессий".

"Богатырь Илюша", или Самолет "ста профессий". Как для Ил-76 прошли полвека в строю

Ил-76
© Пресс-служба ОАК
Ил-76 — не самый большой в мире по размерам, но по многофункциональности его не превзошел никто. Транспортник, заправщик, десантник, летающий госпиталь, поисково-спасательный — множество его "профессий" продолжают приносить пользу не только в армии, но и на гражданке

Военно-транспортная авиация (ВТА) является одним из наиболее важных компонентов Военно-воздушных сил (ВВС). Именно она отвечает за переброску войск и материальное снабжение подразделений. Более того, военно-транспортные самолеты широко применяются и при оказании помощи в ходе чрезвычайных происшествий. Примером этого может являться первая волна пандемии коронавируса нового типа (COVID-19), когда именно благодаря этой авиации ряду наиболее пострадавших стран Европы удалось оказать своевременную медицинскую помощь, перевезти медицинские припасы, эвакуировать граждан и транспортировать заболевших.

' Артур Саркисян/ПАО "Ил"/пресс-служба ОАК/Николай Нилов/ОКБ Ильюшина'

Самым известным самолетом в российском парке ВТА является Ил-76. Это по праву легендарная машина, совершившая первый свой полет 50 лет назад, по-прежнему остается одной из наиболее эффективных и востребованных на мировом рынке. Благодаря инновационным для своего времени конструкторским решениям и огромному модернизационному потенциалу Ил-76 и его модификации по-прежнему остаются в строю и несут службу практически во всех климатических зонах. На базе этой машины создано порядка двух десятков модификаций и два самолета-заправщика, однако улучшение характеристик продолжается и спустя полвека — в начале 2020-х годов.

Сборка Ил-76 Пресс-служба ОАК
Описание
Сборка Ил-76
© Пресс-служба ОАК

Самолет "ста профессий", как иногда называют 76-й, по-прежнему остается одним из самых популярных на рынке авиационной техники: согласно данным справочника WorldAirForces 2021, изданного ведущим профильным изданием FlightGlobal, он занимает шестое место в топ-10 наиболее распространенных в мире военно-транспортных самолетов. Согласно данным издания, на вооружении ВВС различных стран мира состоит 203 единицы Ил-76, что составляет порядка 5% от общемирового парка военных транспортников. Примечательно, что в вышеупомянутый список попало только две тяжелые машины — американский C-17 Globemaster III (четвертое место, 275 самолетов, 6% от общемирового парка военно-транспортной авиации) и российский Ил-76. Уже точно можно сказать, что отечественный самолет сохранит свои позиции на мировом рынке авиатехники и в ближайшем будущем.

Как создавалась легенда

Разработка нового турбореактивного военно-транспортного самолета началась в июне 1966 года, а уже зимой следующего года генеральный конструктор Сергей Ильюшин утвердил техническое предложение по созданию военно-транспортного самолета с турбовентиляторными двигателями Д-30КП. Работы по проекту возглавил заместитель генерального конструктора Генрих Новожилов, который весной 1970 года стал генеральным конструктором и ответственным руководителем ОКБ Ильюшина.

В соответствии с техническим заданием ВВС, новый самолет должен был иметь хорошие взлетно-посадочные характеристики, эксплуатироваться с любых взлетно-посадочных полос (в том числе и с грунтовых с низкой плотностью грунта), взлетать с взлетно-посадочной полосы длиной не более 2,5 тыс. м. Машина должна была отличаться высокими показателями грузоподъемности — в частности, предполагалось, что она будет способна перевозить 20 т нагрузки на расстояние 5 тыс. км.

С самого начала разработки особое внимание было уделено многозадачности нового самолета — предполагалось, что он будет не только доставлять грузы, но и осуществлять выброску воздушного десанта. ОКБ Ильюшина сосредоточилось на создании максимально надежного и эффективного грузового люка: Новожилов поставил задачу, чтобы этот компонент конструкции самолета работал надежно и безотказно, "как трехлинейная винтовка Мосина". Благодаря работе Николая Таликова и Евгения Новикова эту задачу удалось решить.

Первый опытный Ил-76 был готов в январе 1971 года. Для первого полета был назначен экипаж в составе: командир — летчик-испытатель Герой Советского Союза Э.И. Кузнецов, второй пилот — летчик-испытатель Г.Н. Волохов, штурман — заслуженный штурман-испытатель В.И. Милютин, бортинженер — И.Н. Якимец, бортрадист — И.С. Кондауров, бортэлектрик — А.П. Степанов.

25 марта 1971 года Ил-76 впервые поднялся в воздух. После доклада экипажа о готовности к полету Новожилов в присутствии Ильюшина поставил подпись в полетном листе, причем сделал это на капоте своей черной "Волги". С тех пор подписание полетных листов на первый полет опытных самолетов на капоте "Волги" стало традицией ОКБ Ильюшина. Взлетев с Центрального аэродрома Москвы им. М.В. Фрунзе (Ходынский аэродром), Ил-76 успешно приземлился через 40 минут полета на аэродроме Летно-исследовательского института (ныне ЛИИ им. М.М. Громова) в подмосковном Жуковском.

Первый взлет Ил-76 Пресс-служба ОАК
Описание
Первый взлет Ил-76
© Пресс-служба ОАК

После первого полета продолжились испытания возможностей Ил-76 по сбросу грузов и десантированию личного состава. Первое десантирование парашютной платформы П-7 с моногрузом из Ил-76 было выполнено 19 февраля 1972-го, а 3 апреля состоялся первый групповой прыжок полного количества десантников — 115 человек. Десантирование, выполненное на скорости 300 км/ч с высоты 600 м, прошло удачно.

Первый серийный Ил-76 совершил полет 5 мая 1973 года. Государственные испытания машины завершились в декабре 1974-го, а уже 21 апреля 1976 года машина была принята на вооружение ВТА.

Серийный выпуск Ил-76 был налажен на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П. Чкалова. К середине 1980-х годов машина стала основным тяжелым военным транспортником ВТА.

По состоянию на начало 2021 года выпущено 958 самолетов Ил-76 различных модификаций, из которых 118 самолетов (12,4% от объема производства) было поставлено на экспорт в период с 1978 по 2005 год. Первыми закупили самолет ВВС Ирака, Сирии и Ливии. Со временем география поставок расширилась — на данный момент самолеты семейства Ил-76 эксплуатируются в 24 странах Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Внутренним заказчикам было поставлено 840 самолетов. На самолете было поставлено 25 мировых рекордов.

"Профессии" богатыря

Ил-76 оказался эффективной платформой для различных специальных образцов авиатехники, в том числе самолетов-заправщиков, авиагоспиталей и летающих лабораторий. Как рассказали ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК в составе госкорпорации "Ростех"), на базе Ил-76 было создано 22 модификации. В их числе:

Ил-76М / Ил-76МД / Ил-76МД-М. У этих самолетов существенно увеличены максимальная взлетная масса и нагрузка. В настоящее время базовые самолеты Ил-76МД модернизируются до уровня Ил-76МД-М с установкой модернизированного светотехнического, десантно-транспортного и бытового оборудования, а также обновленных средств обороны и связи.

Ил-76МД-М Пресс-служба ОАК
Описание
Ил-76МД-М
© Пресс-служба ОАК

Ил-76МФ. От базового самолета отличается повышенной грузоподъемностью. Машина получила двигатели ПС-90А-76 и модернизированное пилотажно-навигационное оборудование, ее фюзеляж был удлинен на 6,6 м. В 2011 году два самолета Ил-76МФ были поставлены в Иорданию и специализировались на грузовых перевозках по Ближнему Востоку, Африке и Азии.

Ил-76Т / Ил-76ТД / Ил-76ТД-90ВД. Гражданские модификации, наиболее современная — Ил-76ТД-90ВД — оснащается двигателями ПС-90А-76. В настоящее время она выполняет рейсы в Антарктиду для снабжения полярных станций.

— Ил-78 / Ил-78М / Ил-78М-2. Самолеты-заправщики, оснащаются дополнительными топливными баками и унифицированными подвесными агрегатами заправки.

Ил-78М-90А. Самолет-заправщик на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Ил-76ЛЛ. Самолет, созданный для испытаний перспективных авиационных двигателей. Штатный левый внутренний двигатель снят, взамен него на нестандартном, усиленном пилоне устанавливается двигатель, предназначенный для испытаний.

Ил-76МДК. Модификация самолета Ил-76МД, предназначенная для тренировок космонавтов в условиях кратковременной искусственной невесомости.

Ил-76МДК Пресс-служба ОАК
Описание
Ил-76МДК
© Пресс-служба ОАК

Новая жизнь 76-го

В 2006 году вышло поручение правительства РФ об организации производства самолетов Ил-76 в России. Работы по созданию тяжелого транспортника Ил-76МД-90А и организации его серийного производства на ульяновском авиазаводе "Авиастар-СП"(входит в ОАК госкорпорации "Ростех") велись под руководством генерального директора — генерального конструктора "Ильюшина" Виктора Ливанова в период с 2006 по 2014 год.

Современные мировые тенденции в авиастроении, новые требования современных технологий по проектированию и изготовлению авиационной техники потребовали от Авиационного комплекса им С.В. Ильюшина применения инноваций: было решено выполнить оцифровку бумажных чертежей, создать на их основе трехмерные модели с использованием современных программ. Впервые в России столь сложный проект был целиком выполнен в цифровой форме: от создания конструкторской документации до выпуска серийного самолета.

Наиболее современной модификацией является Ил-76МД-90А, ресурсный и первый летный образцы которого были собраны на "Авиастар-СП" в 2011 году. 4 октября 2012 года в присутствии президента РФ Владимира Путина самолет совершил первый демонстрационный полет.

"Ил-76МД-90А позволяет решать большинство задач военно-транспортной авиации на качественно новом техническом уровне и соответствует как текущим, так и перспективным требованиям Минобороны России", — рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

Ил-76МД-90А Пресс-служба ОАК
Описание
Ил-76МД-90А
© Пресс-служба ОАК

В списке основных отличительных особенностей глубоко модернизированной машины — более мощные двигатели ПС-90А-76, усиленные крыло и модернизированное шасси, новый пилотажно-навигационный комплекс. Как сообщил ТАСС главный конструктор Ил-76МД-90А Андрей Юрасов, самолет может эксплуатироваться в жестких климатических условиях при экстремально низких и высоких температурных режимах. "Ил-76МД-90А может эксплуатироваться в любых климатических зонах, в том числе в Африке, Антарктиде и Арктике. Он способен перевозить широкий спектр грузов в любую точку земного шара", — сказал он, добавив, что, несмотря на внешнее сходство, модернизированная версия самолета Ил-76МД-90А значительно отличается от своего предшественника Ил-76МД.

По его словам, в ходе модернизации транспортная нагрузка Ил-76МД-90А выросла до 60 т, дальность полета — на 25% (по сравнению с Ил-76МД), а расход топлива сокращен на 17%.

Юрасов также отмечает, что на самолете реализован принцип "стеклянной" кабины, которая существенно повышает эффективность пилотирования.

Вместо привычных глазу аналоговых приборов здесь установлено цифровое поле индикации самолетных систем и оборудования: в кабине самолета девять экранов. Такой вариант более информативен: членам экипажа гораздо проще воспринимать компактный кадр, где отражено пространственное положение самолета, его скорость, высота и прочие пилотажные параметры и необходимая информация
Андрей Юрасов
главный конструктор Ил-76,78

По его словам, впервые в истории отечественной ВТА военно-транспортный самолет получил систему видеорегистрации, которая позволяет полностью контролировать процесс десантирования и погрузки/выгрузки грузов.

"Новый цифровой автопилот позволяет совершать посадку по второй категории ИКАО, когда самолет доводится до высоты 30 м над взлетно-посадочной полосой в автоматическом режиме, а затем выполняется посадка уже в ручном", — рассказывает Юрасов, отмечая, что предшественник "летал по первой категории, то есть в этом случае высота принятия решения — 60 м".

По характеристикам самолетовождения новая машина, по его словам, соответствует действующим и перспективным требованиям ИКАО, Евроконтроля, что позволяет выполнять полеты до любого гражданского аэропорта мира.

Несмотря на глубокую модернизацию, Ил-76МД-90А сохранил легендарную надежность базового образца. "По сравнению с зарубежными аналогами российский самолет отличается высокой степенью автономности эксплуатации и не требует дополнительных комплексов оборудования и людей для погрузки и разгрузки грузов. Все функции может обеспечить сам экипаж, который состоит из шести человек", — добавил Юрасов.

Как и ранее разработанные самолеты этого семейства, Ил-76МД-90А может являться базовой платформой для целого семейства авиационной техники. В частности, по словам Юрасова, машина может быть конфигурирована как самолет для десантирования снабженческих грузов, самолет для пожаротушения, самолет гуманитарной помощи, самолет-спасатель.

Ил-76МД Пресс-служба ОАК
Описание
Ил-76МД
© Пресс-служба ОАК

"Новые машины находятся в серийном производстве, и предполагается, что темпы их выпуска будут повышены. Самолет перепроектирован "в цифре". Сегодня мы увеличиваем темпы серийного производства Ил-76МД-90А: в наших планах производить до 12 самолетов в год. Для этого на "Авиастар-СП" была запущена новая поточная линия автоматизированной сборки", — сообщил Ярковой.

Мы уверенно смотрим в будущее. Применение новых методов проектирования и современные технологии производства обеспечивают возможность дальнейшей эффективной модернизации самолета и создание на его базе самолетов самого разного назначения, специальных авиационных комплексов, которые соответствуют всем российским и международным требованиям
Сергей Ярковой
первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор ПАО "Ил"

Самолеты-заправщики

Говоря об Ил-76МД-90А, необходимо подчеркнуть, что самолет стал основой для новейшего заправщика Ил-78М-90А, первый полет которого состоялся 25 января 2018 года.

В перспективе именно эта машина станет основной платформой, предназначенной для дозаправки в воздухе российских самолетов дальней, фронтовой и специальной авиации. Ил-78М-90А является конвертируемым самолетом-заправщиком — в случае необходимости он может применяться как обычный военно-транспортный самолет, что соответствует современным мировым требованиям к данному классу техники.

Ил-78М-90А Пресс-служба ОАК
Описание
Ил-78М-90А
© Пресс-служба ОАК

Ил-78М-90А в версии топливозаправщика оснащен новейшими УПАЗ (универсальные подвесные агрегаты заправки), обеспечивает повышенную скорость отдачи топлива. Он также оснащен электронной системой управления, что обеспечивает простоту эксплуатации. Отечественные заправщики востребованы и на мировом рынке. По данным FlightGlobal, Ил-78 занимает шестую строчку в мировом топ-10 самолетов, предназначенных для дозаправки в воздухе: в мире эксплуатируется 35 единиц 78-х, что составляет 4% от общемирового парка самолетов-заправщиков.

"За всю историю программы Ил-76 было произведено и поставлено заказчикам около 1 тыс. самолетов этого типа. Это лучшее доказательство его надежности, удобства использования, многофункциональности", — добавляет первый заместитель генерального директора ОАК Ярковой.

Дмитрий Федюшко, Роман Азанов

ТАСС благодарит пресс-службы ПАО "Ильюшин" и ОАК за помощь в подготовке материала, а также фото- и видеокадры

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