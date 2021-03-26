Более 40 самолетов и беспилотников вели разведку у границ России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю обнаружили более 40 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ России. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 39 самолетов-разведчиков и 2 беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты иностранных самолетов и беспилотников проходили под контролем российских радиолокационных систем.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.