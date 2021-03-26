Пункты пропуска беженцев из зоны деэскалации в Сирии возобновили работу

АЛЕППО, 26 марта. /ТАСС/. Два пункта пропуска беженцев "Серакиб" и "Мизнас" в идлибской зоне деэскалации и пункт пропуска "Абу-Азейдин" в районе Алеппо возобновили работу спустя год после закрытия из-за действий вооруженной оппозиции, сообщил журналистам председатель департамента здравоохранения сирийской провинции Алеппо Абу Сейф ан-Нар.

Российские военные совместно с сирийскими коллегами и местными властями в начале 2020 года создали три гуманитарных коридора в идлибской зоне деэскалации, чтобы защитить гражданское население от боевых действий активизировавшихся вооруженных группировок. Пункты пропуска перестали работать, когда боевики блокировали выход беженцев жестким карантином из-за пандемии нового коронавируса.

"Мы готовы с русскими друзьями принимать беженцев, готовы оказать им первую необходимую медицинскую помощь. Можем их эвакуировать в город Алеппо для срочного оказания помощи там", - сказал ан-Нар.

Он добавил, что рядом с пунктом пропуска организован медицинский пост, а все заграждения на дорогах планируют убрать к концу недели. В палаточных лагерях Идлиба сейчас остаются около 2 тыс. мирных жителей, они могли бы покинуть зону деэскалации за неделю. Однако пока из нее не вышел ни один человек.

Разделенные семьи

Местный житель Махер Хомси рассказал журналистам, что его семья оказалась разделена, когда жена и родной брат два года назад отправились на оккупированную территорию, чтобы забрать свои вещи, но оказались в лагере для беженцев. Несколько раз он пытался прорваться через КПП на своем грузовике, но попадал под обстрел. "Я не оставлял попытки прорваться. Но это невозможно. Остается только ждать", - добавил Хомси.

Губернатор провинции Идлиб Мухаммед Натуф заверил, что все вышедшие беженцы получат гуманитарную помощь в пунктах пропуска. "Помимо машин скорой помощи, мы создали несколько центров размещения для этих людей, где они найдут крышу над головой. Они бежали от боевиков, они долго страдали. Поэтому мы позаботимся о том, чтобы они получили все необходимое для нормальной жизни. Эти люди давно мечтали покинуть ту территорию, но этому всячески препятствуют боевики", - отметил он.

Натуф также сообщил, что связь с беженцами постоянно поддерживают через соцсети. "Мы знаем, что эти люди очень хотят прийти сюда. Знаем, в чем они нуждаются в первую очередь, какая конкретно им нужна помощь. Есть случаи серьезных заболеваний. Люди нуждаются в немедленной госпитализации", - добавил губернатор.

Зона деэскалации

На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации, куда были вывезены боевики, отказавшиеся сложить оружие после проведенных правительственной армией операций в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны. С 6 марта прошлого года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией. Тем не менее оппозиционные формирования, воюющие на стороне Турции, и террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) регулярно нарушают перемирие, обстреливая позиции сирийской армии и мирные населенные пункты.

Россия направила турецкой стороне предложения о возобновлении с 25 марта работы трех пунктов пропуска на подконтрольных вооруженным силам Турции территориях Сирийской Арабской Республики из-за тяжелой гуманитарной ситуации. В среду на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов заявил, что открытие коридоров стало бы демонстрацией процесса мирного урегулирования сирийского конфликта.