Минобороны запускает проект, посвященный мемориалам в честь воинов времен войны

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минобороны России запускает мультимедийный проект "Память крепче гранита", посвященный мемориалам в честь воинов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

В проекте, открывающемся в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будут представлены мемориалы воинам Красной армии на территории России, ближнего зарубежья и стран Европы.

"Среди представленных документов раннее неизвестные широкой аудитории боевые донесения, приказы, наградные листы, учетные карточки военнослужащих, отчеты, фотографии и схемы", - отметили в Минобороны РФ. Там уточнили, что первый выпуск проекта будет посвящен мемориалам на территории России.

Псков и Лиинахамари

Открывает раздел город воинской славы Псков. Там расположено мемориальное кладбище, где похоронены 600 советских воинов, павших в боях за освобождение города в июле 1944 года. В опубликованных в новом разделе документах описаны факты героизма бойцов при форсировании реки и освобождении Пскова. Упоминается 5-я стрелковая рота, которая "...с ходу форсировала реку и закрепила за собой плацдарм на ее западном берегу".

Также в проекте дается информация по Алее Славы героев-авиаторов Северного флота, которая расположена в поселке Сафроново Мурманской области. Там на каменных ступенях высечены слова, обращенные к потомкам: "Идти по их следам. Подражать их бесстрашию, их героизму". В разделе дается информация об истории создании этого мемориала, размещены фотографии и боевые характеристики на героев, которые увековечены в 53 скульптурных портретах морских летчиков, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны в небе Заполярья. 54-м стал бюст первого космонавта Юрия Гагарина, который начинал военную службу в авиации Северного флота.

Еще один памятник воинам-североморцам установлен в населенном пункте Лиинахамари Печенгского района Мурманской области. Монумент был возведен на братской могиле 99 защитников Советского Заполярья, погибших в боях за освобождение Лиинахамари в октябре 1944 года. Тогда сводный десантный отряд под командованием майора Ивана Тимофеева в течение двух суток противостоял превосходящим силам противника до подхода основных сил.

"Высота 168,5" и "Невский пятачок"

Читатели онлайн-проекта смогут ознакомиться с информацией о памятном знаке "Высота 168,5", который был открыт 6 мая 2016 года в Карелии. На этом месте осенью 1941 года части Красной армии вели ожесточенные бои с финскими захватчиками. В результате столкновений более тысячи военнослужащих 313-й дивизии были ранены, убиты или пропали без вести.

Рубеж обороны "Высота 168,5" обнаружили поисковики в 2011 году. Было найдено несколько сотен останков красноармейцев, которые с воинскими почестями захоронены на "Кургане Славы" вблизи поселка Виллагора. Героизм бойцов 313-й стрелковой дивизии был отмечен правительственными наградами.

Еще одно памятное место Великой Отечественной войны расположено в Новгородской области в деревне Мясной Бор на месте прорыва советской армией обороны немецких войск в январе - июне 1942 года. Там расположено воинское захоронение из ряда братских и одиночных могил, в которых захоронено более 37 тыс. человек. В годы Великой Отечественной войны эта местность получила название "Долина смерти". Истории героических подвигов воинов Красной армии в данном сражении опубликованы в новом разделе на сайте военного ведомства.

Появилась возможность узнать историю мемориала "Невский пятачок". Он посвящен подвигу военнослужащих Ленинградского фронта в 1941-1943 гг. В сентябре 1941 года на командование 115-й стрелковой дивизии была возложена задача по обороне северного берега Невы. В брошюре "Боевой путь дивизии", размещенной на сайте военного ведомства, отражены события осенних дней 1941 года, когда шли бои за Невскую Дубровку.

Братская могила и подлодка "Щ-317"

В карельском поселке Хелюля Сортавальского района установлен памятник "Скорбящая мать". Это братская могила 366 советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Большинство из них погибло в ходе 45-дневной обороны Сортавалы летом 1941 года. На сайте опубликованы официальные документы и личные письма, которые дают подробную информацию о том, как сражались советские части на этом направлении.

Последним мемориалом раздела значится подводная лодка "Щ-317", которая покоится на дне Финского залива между островами Гогланд и Большой Тютерс. Ежегодно военные моряки Балтийского флота отдают дань памяти погибшим подводникам, возлагая цветы и салютуя героям.

Лодка затонула в июне 1942 года, выполняя задание по уничтожению транспортных и военных кораблей противника. Позже появилась информация о том, что подлодкой было уничтожено пять транспортов противника общим водоизмещением 46 тыс. тонн. Подробнее с документами о гибели "Щ-317" и ее героическом экипаже можно узнать из архивных документов в новом разделе на сайте ведомства.

В Минобороны отметили, что публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства проводится в рамках охраны и защиты исторической правды, противодействия фальсификации истории и попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.