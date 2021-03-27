Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование на северо-востоке Сирии

ХАСЕКЕ /Сирия/, 27 марта. /ТАСС/. Совместное патрулирование провели российские и турецкие военнослужащие в провинции Хасеке в районе Камышлы на северо-востоке Сирии, оно прошло без происшествий. Об этом сообщил журналистам старший колонны Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Титов.

"В рамках меморандума, подписанного Россией и Турцией в Сочи проведено 144-е российско-турецкое патрулирование от населенного пункта Шейрек далее по согласованному маршруту. Патрулирование прошло в штатном режиме", - сказал Титов.

Встреча военнослужащих двух стран состоялась на пункте пропуска вблизи населенного пункта Джарих-эль-Файкани. Совместная колонна техники за четыре часа прошла маршрут в 95 км и провела мониторинг обстановки в населенных пунктах Деллик, Теллль-Кадиш, Кирбатли и Телль-Тайр где, согласно раннее достигнутым договоренностям, не должно быть курдских вооруженных формирований.

Патрулирование проводилось при поддержке вертолетов армейской авиации ВКС России. "При выполнении данной задачи основная трудность [заключалась] в том, что полет выполняется на предельно малых высотах, очень много препятствий, нужна очень высокая концентрация всего экипажа за наблюдением. Также необходимо очень внимательно наблюдать, чтобы не было огневого воздействия. При патрулировании все прошло спокойно. Максимальные внештатные ситуации - это встречи с птицами, которых приходится облетать", - рассказал командир экипажа вертолета МИ-8.

В совместном патрулировании приняли участие около 70 военнослужащих обеих стран и порядка 10 единиц техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции. Военнослужащие вооруженных сил Турецкой республики передвигались на бронеавтомобилях Kirpi.

Маршруты совместного патрулирования российская и турецкая стороны составляют совместно. Во взаимодействии военнослужащим помогают военные переводчики.