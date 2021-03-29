Начальники Генштабов ВС России и Узбекистана обсудили перспективы военного сотрудничества

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Перспективы российско-узбекистанского военного сотрудничества обсудили начальники генеральных штабов двух стран Валерий Герасимов и Шухрат Халмухамедов в понедельник на встрече в Москве.

"Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения региональной стабильности. Мы намерены развивать его и дальше", - сказал Герасимов на переговорах.

По его словам, в Министерстве обороны РФ рассматривают Узбекистан как стратегического партнера России в Центрально-Азиатском регионе. "Отношения между нашими государствами носят союзнический характер, а народы России и Узбекистана связаны многовековыми узами дружбы", - отметил Герасимов.

Он предложил в ходе встречи подвести итоги двустороннего сотрудничества и наметить перспективы дальнейших действий, а также поздравил коллегу с назначением на должность начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Вооруженных сил Узбекистана.

"Желаю успехов в службе", - сказал Герасимов.

В свою очередь Халмухамедов заявил, что Россия является ключевым союзником Узбекистана в оборонной сфере. "Россия - наш самый важный и ключевой партнер в военной сфере", - сказал начальник Генерального штаба республики. При этом военачальник отметил, что регулярно проводимые штабные переговоры между вооруженными силами двух стран "позволяют проанализировать текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, а также определить наиболее перспективные, важные направления для активизации по всем направлениям взаимодействия".