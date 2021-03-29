Истребители Норвегии и Британии сопровождали российские Ту-142 над северными морями

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Два истребителя F-16 военно-воздушных сил Норвегии и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали в полете два российских самолета Ту-142 над Норвежским и Северным морями. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Северного флота.

Как рассказали в пресс-службе, экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике.

"Полет самолетов Ту-142 проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. На начальном участке полета над Баренцевым морем их сопровождали экипажи истребителей Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов, - сказали в пресс-службе. - За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолеты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря".

По данным пресс-службы, после отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области.

"Полет самолетов морской авиации Северного флота выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в пресс-службе флота.