Российские военные медики проведут гуманитарную акцию в двух провинциях Сирии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие и военные медики в первые два дня апреля проведут акцию "Гуманитарный экспресс" в провинциях Ракка и Хасеке. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов.

"В целях оказания гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской Республики российским Центром по примирению враждующих сторон в период с 1 по 2 апреля спланировано проведение акции "Гуманитарный экспресс" в провинциях Ракка и Хасеке", - отметил Карпов.

По словам замруководителя центра, военнослужащие ЦПВС и военные медики проведут гуманитарные акции и окажут медицинскую помощь мирным жителям. В частности, будет распределено 2 тыс. продовольственных наборов общим весом более 15 тонн.

Как уточнил Карпов, за прошедшие сутки российская сторона не зафиксировала обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции. При этом в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 25 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ - прим. ТАСС).