МО РФ: пятеро мирных жителей погибли в Сирии при обстреле из подконтрольных Турции районов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пятеро мирных жителей погибли и шестеро ранены, в том числе двое детей, в результате артиллерийских ударов, нанесенных с территории районов, подконтрольных Вооруженным силам Турции, по населенным пунктам в провинции Алеппо. Об этом сообщили журналистам в четверг в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"7 апреля 2021 года в период с 18:30 до 19:10 мск в результате артиллерийских ударов, нанесенных с территории районов, подконтрольных Вооруженным силам Турции, по населенным пунктам в округе Телль-Рифат провинции Алеппо, погибло пять мирных жителей. Ранения получили шесть человек, включая двух детей", - сказали в центре.

Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники сообщило, что турецкие ВС и сотрудничающие с ними формирования вооруженной сирийской оппозиции нанесли удары по районам в окрестностяхгородов Телль-Рифат и Африн, расположенных в провинции Алеппо на севере Сирии. По сведениям агентства, по районам, где расположено несколько деревень, были выпущены "около 200 ракет и артиллерийских снарядов". Под обстрел попали дома местных жителей, "нанесен ущерб жилым строениям и имуществу сирийских граждан, а также объектам инфраструктуры".

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие Турции как незаконную оккупацию.