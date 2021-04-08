Фрегат "Адмирал Эссен" провел артиллерийские стрельбы в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Эссен" выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море, успешно поразив береговые цели на полигоне в Крыму. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) России.

"Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен" провел подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по береговым целям, расположенным на межвидовом полигоне Опук на Крымском полуострове. Стрельбы по береговым целям были проведены в рамках контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в ходе первого этапа проведения стрельб артиллеристы фрегата отработали алгоритм действий. На втором этапе артиллерийские расчеты выполнили подготовительные стрельбы из установки А-190 по береговым целям.

"В рамках проведения зачетных артиллерийских стрельб личный состав успешно поразил как видимые береговые цели, так и невидимые, выполняемые по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки", - добавили в пресс-службе, отметив, что следующим этапом проверки экипажа фрегата "Адмирал Эссен" станут совместные учения по отражению авиаудара условного противника с истребителями морской авиации и ПВО ЧФ.