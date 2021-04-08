Фрегат "Адмирал Касатонов" продолжил проход Ла-Манша после остановки из-за шторма

МУРМАНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Касатонов", отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота продолжили проход Ла-Манша после остановки в заливе Сены из-за шторма. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Касатонов" прошел Па-де-Кале - самую узкую часть пролива Ла-Манш. Отряд движется в направлении Северного моря, где наблюдается улучшение погоды", - говорится в сообщении.

Первый дальний поход новейшего российского фрегата "Адмирал Касатонов" продолжается с 30 декабря прошлого года. Более двух месяцев корабль действовал в Средиземном море, посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции и провел серию учений в одиночном порядке и во взаимодействии с другими кораблями и авиацией ВМФ России. Дальний поход фрегата обеспечивают спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Вязьма".