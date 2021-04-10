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В 2021 году в российские военные вузы планируется зачислить более 12,5 тыс. курсантов

Сдача вступительных испытаний на поступление в высшие учебные заведения Минобороны стартует с 1 июля

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Свыше 12,5 тыс. курсантов, в том числе более 150 девушек, планируется зачислить в военные вузы в этом году. Об этом сообщили в субботу в Минобороны.

"Планируется, что в этом году в вузы будет зачислено более 12,5 тыс. курсантов, среди них будет и более 150 девушек", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, сдача вступительных испытаний на поступление в высшие учебные заведения Минобороны России в этом году стартует с 1 июля.

Для ознакомления абитуриентов с вузами планируется проведение виртуальных дней открытых дверей. "Подобные экскурсии в режиме онлайн планируется провести в нескольких высших военных учебных заведениях Минобороны России", - пояснили в ведомстве.

Первое подобное мероприятие проведет Военный университет Минобороны сегодня в 11:00 мск на виртуальных площадках в социальных сетях.

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