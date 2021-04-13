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Шойгу прибыл на Северный флот

Министр обороны проверит пункт базирования подлодок проекта "Борей"

СЕВЕРОМОРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл на Северный флот.

"В рамках рабочей поездки министр обороны проинспектирует пункт базирования, а также инфраструктуру причального фронта атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А", - сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

Также Шойгу заслушает командование флота по вопросам развития социальной инфраструктуры.

В завершение поездки министр обороны проведет совещание с командованием Военно-морского флота, представителями центральных органов военного управления Министерства обороны РФ, Минпромторга и военно-промышленного комплекса. Будет обсуждаться выполнение государственного оборонного заказа по модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов" предприятиями промышленности, сообщает Минобороны России.

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