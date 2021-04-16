Шойгу рассказал, как ВС России помогли жителям Крыма свободно изъявить волю в 2014 году

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в 2014 году смогли обеспечить свободное волеизъявление населения Крыма, защитив его от насилия со стороны радикалов и в то же время не оскорбляя украинский флаг. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в фильме телеканала "Звезда", вышедшем в эфир в пятницу.

"Собственно, это главная задача, которая была, чтобы кровь не пролилась, чтобы люди могли свободно изъявить свою волю - где им быть и как им жить", - сказал Шойгу. По его словам, военнослужащие понимали, что "не могут переступить и заступить буквально на миллиметр". "Они должны пройти буквально по тоненькой [линии], они не должны оскорбить флаг Украины. Поэтому четко понимали и знали: если флаг спускают, он должен быть свернут и передан, все должно быть красиво, не надо позволять себе жечь, топтать. Столько частей и флот - и абсолютно бескровно обеспечить безопасность при таком количестве оружия. Эта задача была очень-очень непростая, но, слава богу, выполнена", - рассказал Шойгу.

Министр рассказал, что к 2014 году уже появился инструмент - Силы специальных операций, который позволил выполнять такие задачи. "Инструмент, которым можно не допустить той вакханалии, которая была в том же Киеве и во многих других городах. Не допустить гибель и противостояния разных слоев населения, разных групп населения", - сказал министр.

Стиль работы

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, говоря о методах и стиле работы Шойгу подчеркнул, что "самое важное место занимает поиск таких новых, нестандартных, неожиданных решений". "Их было достаточно и в вопросах боевой практики, и в Сирии, и в Крыму", - отметил он.

Он напомнил, что заняв пост министра обороны в 2012 году, он в первую очередь пересмотрел решения, противоречащие традициям военной службы. "Изменения произошли сразу после назначения Сергея Кужугетовича. Первыми были отменены принятые ранее непопулярные решения - те, которые противоречат самому укладу военной службы и идут вразрез с армейскими традициями", - сказал Герасимов.

По его словам, сразу после этого в течение двух месяцев был проведен тщательный анализ положения дел в ведомстве и разработан план мероприятий на пять лет с учетом новых приоритетов.

17 апреля исполнится 30 лет, как Шойгу занимает различные должности в правительстве РФ. В 1991 году он возглавил Российский корпус спасателей, а затем МЧС. В 2012 году был назначен на должность министра обороны.