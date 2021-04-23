Совфед освободил срочников от уплаты госпошлины за водительские удостоверения

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об освобождении военнослужащих от уплаты госпошлины за получение водительского удостоверения в случае, если они получили по направлению военного комиссариата военно-учетную специальность для управления транспортными средствами или самоходными машинами.

Кроме того, закон освобождает от уплаты госпошлины военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, за выдачу им национального водительского удостоверения категории D и подкатегории D1. Сейчас госпошлины за право управления транспортными средствами и самоходными машинами составляют от 500 руб. до 3 тыс. руб., отмечается в пояснительной записке.

"Указанные суммы для граждан, подлежащих призыву на военную службу, как правило, не имеющих собственного заработка, являются существенными, а их взимание является социально несправедливым и не способствует повышению престижа прохождения военной службы по призыву", - считают авторы документа.

Правительство РФ поддержало принятие закона, который вступит в силу 1 января 2022 года.