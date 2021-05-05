Подводный ракетный крейсер "Казань" передадут ВМФ 7 мая

"7 мая 2021 года в Северодвинске, на предприятии "Севмаш", под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера четвертого поколения "Казань" проекта "Ясень-М", - сказали в военном ведомстве.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер "Казань" (проекта "Ясень-М") 7 мая войдет в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

В министерстве подчеркнули, что в преддверии церемонии приема подлодки в состав флота Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки "Казань".

Приказ главкома ВМФ о зачислении подводной лодки в состав ВМФ будет зачитан на церемонии 7 мая, на подлодке будет поднят Андреевский флаг.

Ранее источник сообщил ТАСС, подлодка будет передана флоту 7 мая, перед этим в конце апреля АПЛ выполнила контрольный выход в море.

Головная АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение субмарин проекта 885/885М - крылатые ракеты "Оникс", "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковые "Цирконы".