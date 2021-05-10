Российские военные доставили гуманитарную помощь ко Дню Победы соотечественникам в Сирии

ХАМА/ХОМС /Сирия/, 10 мая. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) ко Дню Победы доставил продукты первой необходимости соотечественникам, живущим в сирийских провинциях Хама и Хомс. Об этом журналистам сообщил начальник ЦПВС Сергей Лощенков.

"В этих городах [Хама и Хомс], как нам стало известно, находится большое количество наших соотечественников, заехавших на территорию Сирии в разные годы, кто-то 30 лет назад, кто 20, кто-то 15, кто-то недавно, они обрели здесь свою родину, но из-за своей ментальной связи с Родиной не могут забыть Россию, Советский Союз, русских людей. Люди живут, но не забывают Родину, и мы стараемся чтобы они помнили, мы со своей стороны тоже не с пустыми руками приехали, подарили людям праздник", - сказал Лощенков. Обычно продовольственные наборы гуманитарной помощи содержат рис, молоко, муку, чай и сгущенное молоко.

Живущая в Хаме соотечественница Виктория Харитоненко отметила, что передает своему сыну Саиду рассказы бабушки о том, как в Харькове семья пряталась в подвалах от бомбежек и фашистских карателей. "Я ему рассказывала: "Представь, как люди сражались, как люди боролись, аналогично, так же, как и здесь [на войне с террористами] борются. Я ему рассказывала и дочери своей буду рассказывать, и считаю, это надо помнить", - отметила Харитоненко.

По ее словам, никто из живущих в Сирии женщин из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Молдовы и представить не мог, что им придется пережить ужасы войны, что мужей будут похищать и пытать боевики, сжигать дома, а их дети будут думать, что говорить на улице на русском - смертельно опасно.

"День Победы - это праздник наших дедов, это наш праздник, ведь если бы не наши ветераны, нас бы не было, мы бы с вами просто не разговаривали, большое спасибо нашим ветеранам, нашим офицерам, нашим солдатам, которые отдали жизнь за вот это светлое небо", - отметила председатель ассоциации соотечественников Хамы Ирина Хералла, организовавшая ко Дню Победы у себя во дворе торжественный митинг.

В соседнем Хомсе подарки соотечественникам раздавали в местном клубе, помещением для которого служит небольшой магазин. "У меня мама и папа - труженики тыла, и когда началась война, им было по пять-семь лет, и уже с того возраста дети с раннего утра до позднего вечера собирали зерно, косили сено, очень многие потеряли здоровье из-за такого тяжелого и непосильного для них труда. Своим детям всегда говорю, что как бы там ни было, мы тоже здесь пережили тяжелые годы, но, слава Богу, все-таки мир наступил", - отметила соотечественница из Хомса Татьяна Салама.

Соотечественники в Сирии

Клуб российских соотечественников "Наш дом", который действует в Хомсе с 2007 года, насчитывает 51 семью или 161 человека. До сирийского конфликта в городе проживало около 160 семей, однако многие покинули страну. В Хаме подобная ассоциация россиян насчитывает 33 семьи или 76 человек. Клубы проводят в Сирии шествия "Бессмертного полка", празднования Первомая и другие торжества, объединяя выходцев из Советского Союза, которые нередко живут в этой стране не одно десятилетие.