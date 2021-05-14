Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских военачальников вне службы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало фотографии советских военачальников времен Великой Отечественной войны, запечатленных во время отдыха.

"Раздел на официальном сайте военного ведомства России представляет собой галерею уникальных фотографий известных военачальников и полководцев Великой Отечественной войны в минуты семейного дачного отдыха в послевоенные десятилетия", - отмечается в сообщении министерства.

По данным ведомства, посетители раздела могут, например, увидеть главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна или маршала Ивана Баграмяна за приготовлением шашлыков, супругов Говоровых и Покрышкиных на лодочной прогулке, Коневых, Соколовских, Хрулевых, Чуйковых в кругу родных и друзей. Кроме того, пользователи узнают, что многие военачальники дружили семьями, часто совместно проводили отдых, а некоторые - даже становились родственниками.

Проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы" и фонда "Наследники Победителей". Представлены фотографии из семейных и личных архивов. Многие материалы публикуются впервые.