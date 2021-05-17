В Минобороны считают, что новый договор с Казахстаном повысит уровень взаимодействия

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Обновленный договор о военном сотрудничестве России и Казахстана выведет взаимодействие двух стран в оборонной сфере на более высокий уровень и придаст ему системный характер. Об этом заявил в понедельник заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Виктор Шевцов на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации России.

"Новый договор о военном сотрудничестве отражает широкий спектр современных задач, решаемых вооруженными силами двух государств. В договоре закреплен новый механизм координации оборонной политики, предполагающий регулярные консультации на уровне заместителей министров обороны", - сказал он в ходе заседания комитета, где рассматривался федеральный закон о ратификации договора о военном сотрудничестве между РФ и Казахстаном.

По словам представителя Минобороны, в военном ведомстве перешли на среднесрочное планирование вопросов сотрудничества, в связи с чем на каждый трехлетний период разрабатывается программа стратегического партнерства в военной области. "Все это позволяет оптимизировать военное планирование, придать системный характер и в итоге вывести сотрудничество на более высокий уровень", - отметил Шевцов.

Он также сообщил, что интенсивность взаимодействия России и Казахстана в сфере обороны существенно возросла. Генерал-лейтенант Шевцов подчеркнул, что договор отвечает интересам России. "Реализация федерального закона о его ратификации не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлияет на достижение целей государственных программ РФ", - также заявил он.

По итогам заседания члены Комитета по международным делам Совета Федерации единогласно поддержали представленный документ.

Обновленный договор о военном сотрудничестве был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года в ходе встречи министров обороны России и Казахстана Сергея Шойгу и Нурлана Ермекбаева и на данный момент проходит процесс ратификации в верхней палате российского парламента.