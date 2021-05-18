Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над акваторией Баренцева моря

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Два ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над акваторией Баренцева моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составила более 7 часов.

Самолеты дальней авиации ВКС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.