{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет $52,1 млрд

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет 52,1 млрд долларов - гендиректор.

Нагорно-карабахский конфликт
Глава Минобороны России обсудил с армянским коллегой обстановку в Нагорном Карабахе
Стороны также затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес
Читать полностью