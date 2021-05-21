Тихоокеанский флот получит универсальные десантные корабли и фрегаты

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Тихоокеанский флот будет усилен за счет фрегатов проекта 22350, универсальных десантных кораблей и другой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на поздравительную телеграмму главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменов адрес командования, моряков, ветеранов Тихоокеанского флота в связи с 290-летием этого оперативно-стратегического объединения.

"Надводная составляющая Тихоокеанского флота будет усилена за счет ведущегося серийного строительства корветов проекта 20380 и 20385, фрегатов проекта 22350, малых ракетных кораблей проекта 22800. Несомненно, что тихоокеанцы будут получать в свой состав и новые универсальные десантные корабли", - говорится в телеграмме.

По словам главнокомандующего, неатомная подводная составляющая Тихоокеанского флота пополнится дизель-электрическими подводными лодками проекта 636.3, которые строятся на предприятии "Адмиралтейские верфи". Евменов подчеркнул, что наряду с этим продолжится модернизация и ремонт больших противолодочных кораблей проекта 1155, модернизационный запас которых позволяет существенно усилить их возможности и ударную мощь.

"Что касается авиационной и береговой составляющей, то она также будет активно развиваться с учетом исключения возникающих угроз безопасности дальневосточных рубежей", - отмечается в послании.

Евменов сообщил, что в ближайшее время подводные силы Тихоокеанского флота продолжат оснащаться ракетными подводными крейсерами проекта "Борей-А", атомными многоцелевыми подводными лодками проекта "Ясень-М". "Группировка морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота будет и далее поддерживаться на требуемом уровне", - подчеркнул он.

День Тихоокеанского флота отмечается ежегодно 21 мая. По словам Евменова, Тихоокеанский флот играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России на восточном и северо-восточном направлениях, гарантируя от любых угроз с морских и океанских направлений. "Боевая выучка и профессионализм тихоокеанцев находится на высочайшем уровне. Это доказано практическими делами в ходе крупномасштабных учений, во время дальних походов отрядов кораблей и выполнением сложнейших задач на значительном удалении от пунктов дислокации", - отметил адмирал.