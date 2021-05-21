Российские и сербские военные на учениях отработали действия по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Участники российско-сербского тактического учения отработали подготовку к выполнению контртеррористических задач. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российские и сербские военнослужащие в рамках стартовавшего в Республике Сербия совместного российско-сербского тактического учения приступили к отработке практических учебных задач антитеррористической направленности", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что одна из главных задач учения - отработка порядка совместных действий личного состава.

"Непосредственно перед началом учения с подразделениями проведены занятия по доведению требований безопасности. Во время занятий было отработано управление подразделениями в условиях, приближенных к боевым, принятие решений по поступающим вводным и действия по ним в различных условиях боя", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что тактические группы подразделений специального назначения России и Сербии отработали вопросы подготовки к выполнению контртеррористических задач в полном объеме.

Ход учений

"Подразделения провели поиск террористических групп на местности, отработали противозасадные действия и провели налет на базу условных боевиков", - сообщили в министерстве.

Участники учений выполнили боевые стрельбы из автоматов, снайперского вооружения и крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях.

"Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были задействованы статические и динамические мишени различного типа, а также модульные комплексы стрельбищного оборудования", - рассказали в Минобороны.

Совместные российско-сербские тактические учения продлятся до 25 мая.