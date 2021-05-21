Корабли РФ и Казахстана провели боевые стрельбы на совместных флотских учениях на Каспии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Совместная группа военных кораблей РФ и Казахстана выполнила артиллерийские стрельбы по целям, имитирующим боевые корабли противника, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Мероприятия прошли в рамках военно-морских учений двух стран в Каспийском море.

Маневры стартовали 18 мая и продлятся до 24 мая на военно-морских полигонах России и Казахстана, расположенных в средней части Каспия.

"Группа кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа и Военно-морских сил Республики Казахстан успешно провела артиллерийские стрельбы в морских полигонах. Экипажи кораблей двух стран провели комплекс артиллерийских стрельб по целям, имитирующим боевые корабли условного противника, в ходе очередного этапа розыгрыша совместных действий по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении.

Также группа кораблей РФ и Казахстана отработала отражение атак малоразмерных целей и противовоздушную оборону, совместное маневрирование и связь между кораблями.