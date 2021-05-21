Во Владивостоке отмечают 290-летие Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. Торжественное поднятие флага Российской Федерации и Андреевского флага состоялось на военном причале №33 во Владивостоке в честь 290-й годовщины создания Тихоокеанского флота (ТОФ), передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла в 8:00 по местному времени (01:00 мск). Моряков-тихоокеанцев поздравили заместитель командующего флотом Денис Березовский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и и.о. мэра Владивостока Константин Шестаков. В честь юбилея флота флаги расцвечивания были подняты на пришвартованных к причалу военных судах, а также на корабле-музее "Красный вымпел" и мемориальной подводной лодке С-56.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ТОФ, в пятницу на военном причале также планируется провести выставку военной техники и показательные выступления морских пехотинцев. Кроме того, состоится день открытых дверей - жители и гости города смогут посетить боевые корабли, а на набережной спортивной гавани состоятся спортивные соревнования военных моряков. При этом основные торжества по случаю юбилея флота перенесены на 25 июля и будут проведены в рамках празднования Дня Военно-морского флота. В 2020 году Тихоокеанский флот четвертый раз подряд был признан лучшим оперативно-стратегическим объединением Военно-морского флота по боевой подготовке. За зимний период обучения, который стартовал 1 декабря, корабли ТОФ провели в море суммарно более 3 тыс. суток и выполнили почти 1 800 боевых упражнений. 12 декабря 2020 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" из акватории Охотского моря впервые выполнил залповую ракетную стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" по полигону Чижа в Архангельской области.

21 мая отмечается день Тихоокеанского флота. 290 лет назад во времена царствования Анны Иоанновны Сенатом был учрежден Охотский военный порт - первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Это стало первым этапом зарождения морских сил в регионе, которые впоследствии преобразовались в Тихоокеанский флот.