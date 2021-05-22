В Москве завершился смотр ансамблей песни и пляски Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. VII Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил РФ завершился в российской столице, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Фестиваль проходил на сцене Центрального академического театра российской армии в Москве, а также в войсковых частях и организациях военного ведомства.

"Первое место заняли ансамбли песни и пляски Западного военного округа и Центрального военного округа, второе место - ансамбли песни пляски Балтийского флота и Черноморского флота, третье - ансамбли Южного и Восточного военных округов", - сообщили в Минобороны. В ведомстве пояснили, что победители в номинациях решением жюри были объединены в связи с тем, что конкурс не проводился в прошлом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Как отметил на церемонии закрытия заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, конкурс был проведен на высочайшем организационном уровне. "Очень важно, что конкурс ежегодно позволяет нам наглядно увидеть не только как крепнет мастерство военных артистов и развивается творческий потенциал военной культуры в целом, но и остро почувствовать свою личную глубокую связь с Родиной, любовь к своим близким", - отметил он.

В конкурсе участвовали 12 военно-музыкальных коллективов военных округов, флотов, Воздушно-космических сил, родов войск ВС РФ, Железнодорожных войск.

Картаполов уточнил, что художественные руководители и артисты ансамблей готовились к конкурсу "без отрыва от производства", то есть продолжая представлять культурно-художественные программы для войск в районах учений, на полигонах, в местах выполнения боевых задач.