МО РФ заявило, что взаимодействие военных России и Сербии вышло на новый уровень развития

НИШ /Сербия/, 23 мая. /ТАСС/. Российские и сербские спецподразделения в ходе тактического учения "Совместный ответ - 2021" продемонстрировали высокий уровень слаженности совместных действий. Об этом заявил в воскресенье статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Вместе с замминистра обороны Александром Фоминым он принял участие в завершающем этапе учения антитеррористической направленности, которое состоялось 23 мая на полигоне Орешац (Сербия).

"За последние годы двустороннее взаимодействие России и Сербии в военной сфере вышло на высокий уровень развития. Мы готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы продолжать его в набранном темпе", - заявил Панков.

По его оценке, в ходе завершающего этапа учения российские и сербские спецназовцы показали отличную боевую выучку, продемонстрировали способность в кратчайшие сроки наладить необходимый уровень взаимодействия для решения совместных задач.

Замминистра обороны подчеркнул, что совместная подготовка российских и сербских войск не направлена против кого-либо, а является очередным подтверждением российско-сербской дружбы.

Николай Панков вручил российским, а Александр Фомин - сербским военнослужащим медали "За укрепление боевого содружества" и "За отличие в учениях".

В совместном российско-сербском тактическом учении от российской стороны задействованы до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.