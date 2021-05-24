Матвиенко: профессия военного не исчезнет с развитием искусственного интеллекта

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Профессия военного всегда будет востребована, несмотря на активное развитие искусственного интеллекта. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с воспитанниками Кемеровского президентского кадетского училища в понедельник.

"Профессия военного всегда останется, ее не заменит никакой искусственный интеллект. Активно развивается искусственный интеллект, скоро он заменит многих работников на многих местах. Они будут просто не нужны. Но только не офицер российской армии. Защищать Родину всегда будет модно, в тренде и очень важно", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, какие профессии, по ее мнению, будут востребованы в будущем.

Она отметила, что определенные профессии будут исчезать по мере развития цифровых технологий. "Поверьте мне, многих профессий не будет, они уйдут и все забудут, что были такие профессии", - подчеркнула Матвиенко.

Кадетское училище, находящееся под патронатом президента РФ и Минобороны, создано в Кемерове в 2019 году. Оно рассчитано на 840 детей. В училище используют инновационные образовательные технологии, в том числе искусственный интеллект.

В понедельник Матвиенко посетила Кемерово в рамках выездной сессии Евразийского женского форума.