Путин проведет итоговое совещание по оборонной тематике

СОЧИ, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет итоговое из серии совещаний с руководством Вооруженных сил РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, стартовавшая во вторник в Сочи традиционная майская серия оборонных встреч будет трехдневной и завершится 27 мая. По его словам, участники этих мероприятий по традиции также "используют эти дни для самостоятельных контактов и мини-совещаний с президентом".

Вводное совещание во вторник было посвящено основным направлениям развития вооруженных сил на долгосрочный период. В среду встреча была посвящена реализации гособоронзаказа. По словам Пескова, глава государства проводит "отдельные встречи с военачальниками, которые все равно находятся в Сочи по случаю совещаний".

О целях и задачах

Во вторник, открывая серию "оборонных" совещаний, Верховный главнокомандующий ВС РФ отметил, что за последние годы с учетом как современных реалий, так и потенциальных вызовов были серьезно обновлены стратегические документы РФ в области обороны и безопасности, а все плановые мероприятия в армии и на флоте были выполнены в полном объеме, несмотря на пандемию коронавируса.

Путин обратил внимание на высокую динамику поступления в войска новейших образцов вооружения и техники, серьезное укрепление ядерной триады России и расширение боевых возможностей ВМФ. Президент РФ упомянул также завершающую стадию государственных испытаний корабельной гиперзвуковой ракетной системы "Циркон", успешные испытания зенитных ракетных комплексов С-500.

Путин подчеркнул, что непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от ее границ, "требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности", поэтому совершенствование армии и флота и их активное оснащение современным вооружением будет продолжено. В частности, Путин поставил задачу "определить образцы, которые станут основой при подготовке новой государственной программы вооружения до 2034 года".

Гособоронзаказ

На совещании в среду Путин отметил, что задания гособоронзаказа в 2020 году, несмотря на пандемию, были выполнены на 99,8%. По его оценке, это хороший показатель. Глава государства отметил, что своевременно принятые меры позволили "сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружения и техники".

Одной из тем повестки встречи стали и вопросы развития роботизированной техники и других вооружений с элементами искусственного интеллекта (ИИ). В частности, речь шла о лазерных и гиперзвуковых системах, роботизированной технике.

Путин в среду поставил перед Минобороны и предприятиями ОПК задачу завершить строительство и модернизацию 20 кораблей дальней морской зоны и более 140 воздушных судов четко в сроки, определенные контрактами. Он также поручил представить доклад о "вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечении действий вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов".

Традиция оборонных совещаний

Глава государства традиционно дважды в год собирает в Сочи руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. При этом в 2020 году из-за пандемии коронавируса весенние оборонные совещания у Путина не состоялись. В июле президент провел ряд встреч, в том числе с курирующим "оборонку" вице-премьером Юрием Борисовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Осенняя же серия оборонных совещаний состоялась в Сочи в очном формате в ноябре 2020 года. Тогда обсуждался комплекс вопросов, связанных с состоянием и перспективами развития стратегических ядерных сил России. В частности, речь шла о ходе оснащения вооруженных сил новыми системами управления стратегическим ядерным оружием, а также о состоянии глобальной системы контроля над вооружениями.