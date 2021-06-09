Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников Содружества независимых государств (СНГ) пройдет в среду в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"9 июня 2021 года в г. Санкт-Петербурге под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова состоится очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегаций Исполнительного комитета СНГ и секретариата Совета министров обороны (СМО) СНГ.

Главы делегаций вооруженных сил обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в мире и обсудят комплекс вопросов военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.