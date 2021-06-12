В парке "Патриот" открылась выставка раритетной бронетехники

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Уникальная экспозиция, в которой представлены около 60 существующих в единственном экземпляре образцов бронетехники, открылась в танковом музее в парке "Патриот". Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На территории военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции Танкового музея", - говорится в сообщении. Здесь собраны более 350 образцов техники из 15 государств, представлены порядка 60 экспонатов, сохранившихся в единственном экземпляре в мире, а также около 40 машин, аналогов которым остались единицы. Как пояснили в Минобороны, ранее они не были собраны в единой экспозиции, не все из них были доступны для широкой публики.

"Так, в качестве экспонатов в музее представлены Т-35, Т-34 образца 1941 года, БТ-2, Т-50, Т-38, опытные машины, аналогов которым в мире не существует, сверхтяжелый танк "Маус" и самоходная мортира "Карл", венгерские танки 40-х годов и многое другое", - отметили в департаменте.

Исполняющий обязанности замначальника Национального центра управления обороной РФ Олег Искусков поблагодарил танкистов и отметил, что "выставочный комплекс позволит посетителям оценить возможности исторических и современных образцов танковой техники, ощутить мощь русского оружия".

Директор парка "Патриот" Игорь Барсков обратил внимание на уникальность представленной коллекции. "История - это конкретные даты, события и люди. Хочется подчеркнуть, что в первую очередь это дань памяти тех, кто в далеком 1938 году принял решение, заложил фундамент современной экспозиции. Всем тем, кто ее бережно сохранил и приумножил до наших дней", - сказал Барсков.

Центральный музей бронетанкового вооружения и техники основан в 1938 году по постановлению Комитета обороны при СНК Союза ССР. Сбор коллекции был начат еще в первой половине 30-х годов, когда начались испытания танков и бронеавтомобилей на созданном в Кубинке автобронетанковом полигоне. Первыми экспонатами стали старые и несерийные танки "Рикардо", Renault, Vickers 12 тонн, Carden-Loyd, Т-18, ПТ-1, Т-24, Т-29.