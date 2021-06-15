Истребители Италии, Дании и Швеции сопроводили два Ту-160 над Балтийским морем

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, на отдельных участках их сопроводили истребители Италии, Дании и Швеции. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, два Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет продолжительностью около восьми часов в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота <...> На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны.