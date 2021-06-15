{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Истребители Италии, Дании и Швеции сопроводили два Ту-160 над Балтийским морем

Российские ракетоносцы выполнили плановый полет продолжительностью около восьми часов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, на отдельных участках их сопроводили истребители Италии, Дании и Швеции. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, два Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет продолжительностью около восьми часов в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота <...> На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны.

Теги
ШвецияДанияИталияРоссия
В Ростехе заявили, что РФ задает тенденции по производству гранатометов и боеприпасов
Исполнительный директор "Техмаша" Александр Кочкин отметил, что сейчас на мировой рынок активно выводятся одноразовые гранатометы
Читать полностью